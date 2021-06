18 nouveaux récipiendaires de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

L’Ordre des arts et des lettres du Québec compte 18 membres de plus, dont le chanteur Robert Charlebois, la cinéaste Sophie Deraspe, le réalisateur François Girard et le regretté comédien Jacques Godin.

Ces artistes ont tous été honorés par le Conseil des arts et des lettres du Québec, mercredi, grâce à leur riche contribution ici, mais également à l’étranger.

Anik Bissonnette, André Brassard, Dena Davida, Michel de la Chenelière, Louise Déry, Claire Guimond, Elisapie Isaac, Kinya Ishikawa, Denis Marleau, Alain Mongeau, Joseph Nakhlé, Jacques Primeau, Jocelyne Saucier et Gabor Szilasi ont également reçu le titre de Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec.

«Au nom du Conseil, je tiens à exprimer notre immense admiration envers ces hommes et ces femmes qui ont révolutionné leur art et façonné la culture québécoise, et qui joignent aujourd’hui les rangs de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, a exprimé Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, dans un communiqué. Certaines de ces personnalités ont illuminé la scène, d’autres, dans l’ombre, à l’instar des mécènes, artisan(e)s et autres travailleur(-euse)s culturel(le)s, ont fourni des efforts remarquables à démocratiser leur discipline, et il nous apparaît primordial de souligner leur inestimable contribution.»

Décernée depuis 2015, la distinction a déjà souligné l’apport artistique de plus de 100 personnalités québécoises. L’insigne est l’oeuvre l’artiste joaillière Christine Dwane.