LYNCH, Dennis Sr



De Blainville, le 5 juin 2021, à l'âge de 81 ans est décédé M. Dennis Lynch Sr, époux de Mme Claire Gosselin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dennis Jr et Shayne (Steve), ses petits-enfants Ryan, Kaitlyn et Kinsey, ses frères Patrick et Marcel, sa belle-soeur Liliane, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 13 juin de 10h à 12h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée dans l'intimité de la famille.