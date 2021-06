HARBEC, Wilfrid



Paisiblement à Longueuil, le 2 mai, à l'âge de 83 ans est décédé Wilfrid Harbec.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Carole), Chantal (André), Pierre, Manon et Marie-France (Jason), ses petits-enfants Samuel, Simon, Laurence et Roxanne, ses frères Lionel, Willie (Francine) et feu Albert, sa soeur feu Georgette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Il est allé rejoindre ses parents qu'il aimait tant Léonie et Georges Harbec.La famille vous accueillera au cimetière St-Antoine de Padoue à Longueuil le samedi 12 juin 2021 à 11:00 pour l'inhumation.Nous vous invitons à transmettre vos condoléances à partir de l'avis de décès: