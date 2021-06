MASSE, Gilles



Ce 2 juin 2021, le soir venu, est décédé à La Cité de la Santé de Laval, à l'âge de 82 ans, Monsieur Gilles Masse, conjoint bien-aimé de Astrid Bergeron, demeurant à Ste-Thérèse, fils de feu Mme Adrienne Gilardeau et feu M. Édouard Masse.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Stéphane, son beau-fils Martin Savard, sa soeur Françoise (Marcel Tremblay), son neveu Patrice (Marie-Josée), ses beaux-frères Yvon-Marie (Marisete), Boris (feu Madeleine) et Jean-Pierre, ainsi que plusieurs autres neveux et nièces et de très précieux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 12 juin 2021 dès 14h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.