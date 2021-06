BERGERON, Louise



Le 2 juin 2021, à l'âge de 74 ans est décédée Mme Louise Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Sophie et Antoine, ses trois petits-enfants, Elie, Frédéric et Thalie, ses frères, Robert (Luce) et Yves (Francine), ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 12 juin de 14h à 17h à :6500 BOULEVARD COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.com