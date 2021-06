SERCIA, Liliane Lebeau



29 août 1928 - 1er juin 2021C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Liliane Sercia (née Lebeau), survenu à Laval le 1er juin 2021 à l'âge de 92 ans. Elle va rejoindre son époux André, son frère Jean et sa soeur Claire (feu Lionel Martineau).Elle laisse dans le deuil sa fille Suzanne (Guy Picard), ses petits-enfants Vincent (Valentina Bruno) et Catherine (Louis-Philippe Huot), ses frères Gérard (feu Denise Gagnon et Michèle Teasdale) et Guy (Gaétane Robichaud). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Lebeau, Sercia, Potvin et Gauthier ainsi que plusieurs parents et amis.Elle a toujours été une grande rassembleuse et nombreux sont ceux qui pourraient témoigner de sa grande générosité. Elle nous a quittés comme elle a mené sa vie, à sa façon, en nous faisant bien comprendre le pouvoir de l'amour.À sa demande, il n'y aura pas d'exposition, ni de cérémonie et votre sympathie peut se manifester par un don à la Société canadienne du cancer.