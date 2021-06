PERRON, Armand



À Montréal, le mercredi 2 juin 2021 est décédé, à l'âge de 79 ans, Armand Perron, fils de feu Joseph Perron et feu Yvonne Martel.Il laisse dans le deuil ses frères Georges (Wilfrida Jomphe), Raymond (Jacinthe Normand), Roger (Pascale Gilles) et Daniel; ses soeurs Pauline (John Hanna Dere) et Monique (Jacques Bérubé); ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la siruation actuelle, une célébration privée aura lieu.