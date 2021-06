BEAUDOIN née ROUILLARD

Dolores



À Montréal, entourée de sa famille, est décédée le 5 juin 2021 madame Dolores Rouillard, épouse de feu monsieur Léandre Beaudoin.Elle laisse dans le deuil ses filles, Lyna (Jean-Guy Lamer) et Guylaine (Jean-Yves Lafond), ses petits-enfants Véronique, Martin, Guyllaume, Vicky, leur conjoint ainsi que ses onze arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :dimanche le 13 juin 2021 de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative se fera au salon à 16h30. Un maximum de 25 personne sera permis durant la cérémonie, vous pourrez la visionner sur le site internet de memoria à 16h30.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.