LAVALLÉE, Nicole



À Montréal, le jeudi 27 mai 2021 est décédée, à l'âge de 65 ans, Nicole Lavallée.Elle laisse dans le deuil son fils Ghyslain, ses soeurs Francine (Perry), Micheline (Marc) et Maria (Richard), son frère Serge (Diane), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille se réunira en privé le samedi 12 juin 2021 en l'église St-Marcel. Des funérailles intimes réunissant la famille suivront à 14h.