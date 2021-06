CRAIG, Cécile



Au CHSLD Marie-Claret à Montréal-Nord, le samedi 22 mai 2021 est décédée, à l'âge de 83 ans et 11 mois, Cécile Craig.Elle laisse dans le deuil son époux Fernand Lamontagne, ses enfants Céline, Normand, Chantal et Michel, son neveu et fils de Fernand, Alain de même que tous ses petits-enfants, belles-soeurs, beaux-frères, parents et amis.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.Les funérailles ont eu lieu en privé au complexe funéraire