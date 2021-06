SAVARD, Patrice



À son domicile, le vendredi 4 juin 2021, est décédé paisiblement entouré de ses proches M. Patrice Savard, époux de Mme Réjeanne Savard (Imbeault). Il était âgé de 85 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patricia (Marco) et Pier, ses petits-enfants Raphaëlle (Guillaume), Naomie (Mathieu), Florence (Henri), Félix-Antoine et Zoë Ombelle, ses arrière-petits-enfants Alexanne et Mathilde, son frère Jacques (Thérèse), ses soeurs Diane (Guy) et Céline, ainsi que plusieurs autres parents et amis - sans oublier son petit chat Tifou.La famille vous accueillera au complexe funéraire2480 BOULEVARD DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le samedi 12 juin 2021 de midi à 14h. Suivront les funérailles en l'église Saint-François-Xavier, sise au 994, rue Principale à Prévost. Les cendres seront inhumées ce même jour à 15h30, au cimetière de Prévost.