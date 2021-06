BONNEAU, Fernand



La famille de Fernand Bonneau a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 23 janvier 2021 à Châteauguay à l'âge de 90 ans. Né à Disraeli, il était le fils de Alphonse Bonneau et de Annette Gosselin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Huguette Bonneau née Boulianne, ses filles, Carole Bonneau et France Bonneau (François Hogue), ses petits-enfants Isabelle Le Bourdais (Elizabeth Pouliot) et Thierry Romain Le Bourdais (Marie-Jeanne Bourbonnais) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La cérémonie se déroulera en privé en raison des règles sanitaires qui limitent le nombre d'invités. Une webdiffusion ouverte au public est cependant prévue le samedi 12 juin à 14h à cette adresse Web:avis-de-deces/98599/fernand-bonneau