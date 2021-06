LÉPINE LAFRAMBOISE

Maryette



À Montréal, le samedi 22 mai, Maryette Laframboise Lépine nous a quittés en douceur, à l'âge de 92 ans.Nous gardons d'elle le souvenir d'une femme souriante et chaleureuse qui aimait la vie et les bons moments partagés en famille et entre amis(es), que ce soit dans Les Laurentides ou en Floride. Femme énergique, elle a élevé ses 5 enfants tout en se dévouant pleinement à son travail.Elle était la fille de (feu) Aldoma Laframboise et de (feu) Adrienne Deschâtelets et l'épouse de (feu) Robert Lépine.Elle laisse dans le deuil ses enfants; Diane (feu Yves Fréchette), Daniel, Alain et Michel (Natalie), ses petites-filles Geneviève, Karianne et Marie-Kim ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Gisèle Dolembreux (feu Georges Dolembreux), de nombreux neveux et nièces et leurs enfants. Elle rejoint ceux et celles qui l'ont précédée : sa fille Carole, son frère Gilles (Rina Martel) et sa soeur Suzanne (Jérôme Tremblay).Les funérailles auront lieu en toute intimité, le dimanche 13 juin de 11h à 17h au :3198 RUE ONTARIO EST, MONTRÉALwww.dignitequebec.com(514) 527-4126Famille et ami(e)s pourront assister à ce dernier adieu tout en respectant le nombre maximal de 25 personnes, les règles de distanciation en vigueur et le port du masque obligatoire.