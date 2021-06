SAVARD, Gilles

Le 26 mai 2021, un homme d'exception, Gilles Savard, nous a quittés.Né à Saint-Alban en 1933 dans une famille de 10 enfants, il était le fils d'Irène Fiset et de Rosaire " Joseph " Savard. Malgré un grave accident de moto à ses 18 ans qui lui fit perdre l'usage d'une de ses jambes, il n'a jamais abandonné et a donné beaucoup de son temps à rencontrer des victimes d'amputation afin de les aider à garder le moral.C'est à Jonquière qu'il a rencontré la femme de sa vie, feu Clairette Bouchard, avec qui il a eu 4 enfants, Carl (Véronique), Martin, Christian et Marise (Pierre) et avec qui il a partagé 50 années de sa vie.Il a fait carrière dans l'imprimerie et a travaillé pendant 30 ans pour Le Journal de Montréal. Un gars droit, discret et travaillant, qui a donné de son temps toute sa vie, que ce soit avec sa famille ou bien avec de nombreux organismes communautaires, tels que la Popote volante et la Guignolée. Donner sans s'attendre à avoir quoi que ce soit en retour, c'est une des valeurs importantes qu'il a transmise à toute sa famille.Habitant de St-Constant depuis 1971, il a contribué à l'essor du hockey mineur local avec son bon ami Wilfrid Lamarche. Bon joueur de pool et amateur de sport, il a élevé ses enfants dans l'univers du hockey et de la ringuette. Atteint d'Alzheimer dans les dernières années de sa vie, il s'est éteint paisiblement à l'âge de 88 ans au CHSLD Champlain Jean-Louis-Lapierre, à St-Constant.Il laisse dans le deuil ses 4 enfants et ses 8 petits-enfants Marie, Léa, Charlotte, Louis, Rémi, Laurent, Lily-Rose et Emy, mais il laisse surtout une vie pleine d'amour, d'entraide et d'amitié.La famille remercie toute l'équipe du CHSLD Champlain Jean-Louis-Lapierre pour leurs soins attentifs et leur soutien lors de cette période difficile.Texte écrit par Marie pour la famille Savard xxxwww.poissantetfils.ca