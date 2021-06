ROUSSEAU, Huguette

(née Chartrand)



À Montréal, le 2 juin 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Madame Huguette Chartrand, épouse de feu Dr Paul Rousseau.Elle laisse dans le ses enfants Louis et Anne-Marie, ses soeurs Denise et Gisèle, ses frères Jacques et Ronald, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch Côte-de-Liesse, Saint-Laurent,dimanche le 13 juin de 14h à 16h et lundi 14 juin de 10h à midi.Les funérailles se tiendront en la chapelle du Complexe à midi, suivies de la mise en terre au Repos Saint-François d'Assise.