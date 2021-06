LANDRY, Raymond



À Saint-Eustache, le 26 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Landry, époux de feu Julienne Chouinard.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette et Yves (Lysiane), son amoureuse Lise Morin, ses quatre petits-enfants Sébastien (Marie-Christine), Stéphany (Thierry), Francis, Isabelle (Francys) et ses arrière-petites-filles ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, au port du masque ou du couvre-visage obligatoire et un maximum de 25 personnes pourra participer à la cérémonie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache.