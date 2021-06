Afghanistan: dix démineurs tués par des talibans

Kaboul | Dix employés de l'organisation de déminage HALO Trust ont été tués mardi dans la province de Baghlan, au nord de l'Afghanistan, a affirmé mercredi le ministère de l'Intérieur, accusant les talibans d’être derrière ces meurtres.

«Les talibans sont entrés dans l'enceinte d'un organisme chargé d'opérations de déminage (...) et ont commencé à tirer sur tout le monde», a déclaré à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tareq Arian.

L'organisation britannique HALO Trust, qui employait les démineurs, a confirmé que 10 de ses salariés ont été tués et 16 blessés «par un groupe armé non identifié dans un camp de déminage à Baghlan» à 21 h 50.

«Nous condamnons fermement cette attaque contre notre personnel, qui menait un travail humanitaire pour sauver des vies», a déclaré l'organisation à l'AFP.

«Nous nous concentrons maintenant sur les soins aux employés blessés et sur le soutien aux familles touchées», a ajouté l'organisation, précisant qu'environ 110 hommes issus des communautés locales se trouvaient dans le camp «après avoir terminé leurs opérations dans des champs de mines des environs».

Selon le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid, les insurgés ne sont pas impliqués dans l'attaque.

Le porte-parole du gouverneur de la province de Baghlan, Jawed Basharat, a quant à lui indiqué à l'AFP que les faits se sont produits dans une zone contrôlée par les forces gouvernementales.

Les assaillants avaient le visage couvert par des masques, a-t-il précisé.

L'Afghanistan est l'un des pays les plus minés au monde, une conséquence de plusieurs décennies de conflit.

Au cours des derniers mois, la province de Baghlan a été le théâtre de violents affrontements, parfois quotidiens dans certains districts, entre les forces gouvernementales et les talibans.

Dans les districts les plus en proie aux combats, des mines et des bombes ont été posées au bord des routes par les insurgés. Si ces explosifs ont pour objectif de viser les forces gouvernementales, il est fréquent qu'ils tuent et blessent des civils.

Le HALO Trust a été fondé en 1988 pour retirer les mines laissées sur le sol afghan après l'occupation soviétique qui a duré près d'une décennie.

Aujourd'hui, l'organisation humanitaire emploie plus de 2600 Afghans, selon son site internet, et a retiré des mines dans près de 80 % des champs de mines et de bataille enregistrés dans le pays.

Les violences n'ont fait que s'accroître depuis le 1er mai, date à laquelle les forces américaines ont entamé la dernière phase de leur retrait, ordonné en avril par le président Joe Biden.

Ce retrait doit s'achever le 11 septembre au plus tard. Les insurgés tentent d'en profiter pour gagner du terrain.

Mercredi, les talibans ont déclaré avoir abattu un hélicoptère de l'armée afghane dans la province de Wardak, près de Kaboul, mais le ministère de la Défense a déclaré que le crash de l'engin était dû à un problème technique.