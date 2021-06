[BALADO] Les NFT à la conquête de l'art numérique

Récemment l’artiste numérique Beeple défrayait les gros titres avec la vente historique de son œuvre The first 5000 days, à plus de 69 millions de dollars américains.

Le hic c’est que l’oeuvre en question est un fichier numérique, facilement reproductible et diffusable à l’infini.

Qui voudrait payer pour ça, et pourquoi?