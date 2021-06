BOUCHER, Monique



Le 26 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée subitement Mme Monique Boucher, résidente du Félix. Elle était la fille de feu M. Jean Boucher et de feu Mme Bertha Renaud.Elle laisse dans le deuil son frère Lucien (Muguette), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Ses cendres seront inhumées dans le lot familial à Prévost.En sa mémoire, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.