LAFONTAINE, Bernard



À St-Jérôme, le 29 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Bernard Lafontaine, époux de Mme Carmen Crispin, résidant à St-Jérôme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Louise), Sylvain (Lise), les enfants de son épouse Chantal (Alain), Pierre (Nathalie), Julie (Richard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.En respect des règles sanitaires, la famille recevra les condoléances le samedi 19 juin de 10h à 11h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 11h à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de Valleyfield.