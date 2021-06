MÉNARD, Robert



À son domicile de Pincourt, le 4 juin 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Robert Ménard, époux de madame Ghislaine Leroux Ménard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Audrey), ses petits-enfants Xavier, Sarah-Maude, Hugo et Rebeca, son frère Pierre (Olga Maria), son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation du CHUM (pour le cancer).www.maisonfuneraireroussin.com