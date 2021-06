ST-MARTIN, France



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de France St-Martin à Châteauguay à l'âge de 65 ans. Elle nous a quittés paisiblement le 1er juin 2021 alors qu'elle était en compagnie des membres de sa famille.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Yves Grégoire, ses enfants, François, Matthieu et Roger, ses petits-enfants Percevale, Ethan et Marie-Soleil, sa grande amie Lyne Saulnier. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sa bru Lise-Anne et plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu dimanche, le 13 juin 2021, en privé en raison des restrictions liées à la pandémie.Directeur de funérailles:450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuventêtre transmis à la famille par le courriel dusalon funéraire: