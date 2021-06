Des matchs de la NFL en Allemagne?

La NFL souhaite tenir des matchs de saison régulière en Allemagne dans un avenir rapproché, ayant indiqué mercredi qu’elle avait amorcé un processus pour trouver un partenaire dans le cadre de ce projet.

• À lire aussi: Tom Brady reprend là où il a laissé

• À lire aussi: Aaron Rodgers ne sera pas du mini-camp d’entraînement

Déjà, le circuit Goodell obtient passablement de succès avec la présentation de rencontres à Londres. Maintenant, la popularité du football américain en sol germanique est bien perceptible : environ 2,2 millions de personnes ont regardé en partie le plus récent Super Bowl en février, d’après la chaîne NBC Sports.

Également, le pays a pu encourager diverses équipes de la défunte NFL Europe de 1991 à 2007. D’ailleurs, au nombre des rivaux de l’ancienne Machine de Montréal de la World League of American Football, il y avait le Galaxy de Francfort.

«La procédure à suivre constitue à explorer les possibles partenariats locaux, les stades pouvant accueillir les matchs et les enjeux logistiques, a affirmé dans un communiqué le directeur responsable des activités de la NFL au Royaume-Uni et en Europe, Brett Gosper. Nous sommes engagés et motivés à trouver des associés capables de susciter l’intérêt du public et de la communauté sportive [...] pour nous aider à créer un événement à impacts majeurs. L’identification d’une ville-hôte est une étape-clé à franchir pour organiser des matchs devant nos millions de partisans allemands.»