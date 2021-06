Des spectacles dans la zone portuaire à Saguenay

À Saguenay, des artistes pourront fouler à nouveau les planches de la grande scène de la zone portuaire de l’arrondissement de Chicoutimi cet été.

Déjà deux spectacles sont à l'horaire. Le chanteur Dominique Hudson a hérité du mandat de relancer les festivités sur le site, après une longue pause de 16 mois.

«La dernière fois, c’était en février 2020 dans le cadre des Hivernades», a précisé le directeur général de la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi, Fabien Hovington.

La revue musicale «Rock Story» sera aussi de la fête, le 1er juillet, et d'autres artistes projettent, eux aussi, de s'y produire.

«On est autorisé par la santé publique, donc là je reçois plein d'appels de promoteurs qui veulent le concept», a indiqué M. Hovington, mercredi, assurant que d'autres annonces auront lieu bientôt.

La direction du site a tout prévu pour assurer le respect des mesures sanitaires.

«On peut accueillir 1000 personnes, donc on va avoir quatre bulles de 250 personnes, a expliqué Fabien Hovington. La Ville déplace les estrades, qui seront changées. Ça nous donne plus d'espace. Chaque bulle aura son entrée indépendante. On a aussi prévu 32 toilettes chimiques. C'est toute une logistique.»

Au moins 14 agents de sécurité seront sur place à chaque événement.

Les spectacles seront gratuits, mais seules les personnes qui auront réservé leur billet avec Diffusion Saguenay pourront entrer sur le site pour respecter la limite de 1000 spectateurs.

Pour ceux qui n'auront pas la chance d'y assister, les spectacles seront diffusés en simultané sur la page Facebook de la Zone portuaire.