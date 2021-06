Euro: les joueurs à surveiller

Il y a toujours des athlètes que l’on a envie de voir dans un tournoi d’envergure. Voici quelques noms à retenir.

Ciro Immobile

Italie

Il a connu une saison du tonnerre avec une récolte de 19 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues. L’attaquant de la Lazzio a tout ce qu’il faut pour rivaliser dans la course au soulier doré. Il ne faudrait pas non plus oublier qu’il avait marqué 36 buts en 37 rencontres de Série A lors de la saison 2019-2020.

Harry Kane

Angleterre

Il a remporté le soulier doré lors de la Coupe du monde de 2018 avec une récolte de six buts en sept rencontres. À 27 ans, il est au sommet de son art et marque avec une régularité désarmante, lui qui a d’ailleurs été le meilleur buteur de la dernière saison de la Premier League avec 22 buts, à égalité avec Mo Salah. S’il parvient à dominer la compétition, il serait le premier Anglais depuis Alan Shearer, en 1996, à remporter le soulier doré de l’Euro.

Cristiano Ronaldo

Portugal

Il a marqué plus de 100 buts sur la scène internationale et répond toujours présent quand l’enjeu est important. Même s’il a 36 ans, il trouve toujours le fond du filet avec autant de régularité, comme en témoigne sa récolte de 36 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues, avec Turin cette année.

Karim Benzema

France

Après une période de purgatoire, il effectue un retour avec les Bleus qui auront bien besoin de toute l’attaque qu’ils pourront avoir dans le groupe de la mort. Il a prouvé depuis longtemps qu’il peut marquer et l’a fait encore cette année avec 22 filets en 33 parties de la Liga avec le Real Madrid.

Gareth Bale

Pays de Galles

Le Gallois a inscrit trois buts lors de l’Euro 2016 et a transporté son équipe en demi-finale. Il a cependant ralenti au cours des dernières années et n’est plus l’attaquant dominant qu’il a déjà été. Sera-t-il en mesure de retrouver son ascendant dans ce grand-rendez-vous ?

Kylian Mbappé

France

Il n’a que 22 ans, mais il a déjà tout un palmarès et il va espérer imiter son coéquipier Antoine Griezmann, gagnant du soulier d’or en 2016. Après tout, il a marqué 26 buts en 30 parties avec le Paris Saint-Germain cette saison.

Romelu Lukaku

Belgique

À 28 ans, il est dans la fleur de l’âge et sera le meneur offensif de la Belgique. Il vient de terminer une saison impressionnante avec l’Inter Milan au cours de laquelle il a inscrit 21 buts. Il a ce qu’il faut pour aller chercher le soulier doré.

Gerard Moreno

Espagne

On le remarque peut-être un peu moins à travers tous les autres noms, mais en seulement 10 duels avec la sélection espagnole, il a touché la cible à cinq reprises. Comme homme de pointe de Villareal, il a inscrit 23 buts en 32 matchs de la Liga cette saison.

Kevin De Bruyne

Belgique

On parle beaucoup de Romelu Lukaku en raison de ses buts et c’est normal, c’est un formidable joueur. Mais De Bruyne est le chef d’orchestre de cette équipe et l’un des meilleurs joueurs au monde. On ne peut l’ignorer.

Robert Lewandowski

Pologne

Il est la locomotive de la Pologne. S’il va bien, les Polonais pourraient causer une certaine surprise dans ce tournoi qui semble assez ouvert malgré quelques favoris d’entrée de jeu. Il a été carrément dominant avec le Bayern Munich cette saison, marquant 40 buts en seulement 28 matchs de Bundesliga.