Festivals: un avant-goût de l’été à venir à Montréal

L’arrivée de la chaleur est traditionnellement associée aux festivals et aux activités culturelles à Montréal. Après une pause forcée l’an passé, pandémie oblige, ceux-ci seront de retour en force pour la saison estivale.

«L’été va être sous le signe de la relance, et sera digne de notre métropole culturelle. Il va permettre aux Montréalais et aux visiteurs de retrouver la Montréal festive dont ils raffolent», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse mercredi.

La relance des activités culturelles se déroule alors que la métropole vient tout juste d’entrer en zone orange, après avoir longtemps été l’une des villes les plus touchées par la COVID-19 au pays.

Parmi les festivals qui auront lieu, on peut noter Juste pour rire, Présence autochtone, Fierté Montréal, et Mode + Design, qui vient d’annoncer un partenariat avec Osheaga. Les Francos et le Festival international de jazz de Montréal devraient pour leur part être repoussés vers la fin de l’été.

«Ils viendront en quelque sorte célébrer la rentrée. D’ici là, j’encourage les Montréalais et les touristes à se réapproprier le centre-ville», a souligné Mme Plante.

Par ailleurs, la Ville a annoncé que 29 projets culturels seront déployés dans le centre-ville et ses arrondissements contigus. Des espaces vacants seront également occupés par des ateliers d’artistes qui complèteront la programmation culturelle.