MALENFANT, Julienne "Julie"



De Saint-Eustache, le 27 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Julienne Malenfant, épouse de feu Marcel Méthot et conjointe de feu Gérard Soucy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Richard, Louise et Claudine, ses 9 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934