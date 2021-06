Keystone XL officiellement abandonné par TC Energy

Le projet de l’oléoduc Keystone XL, bloqué par l’administration du président Joe Biden en janvier dernier lors de son arrivée à la Maison-Blanche, a officiellement été abandonné mercredi.

Le promoteur TC Energy a confirmé qu’il préférait mettre la hache dans ce projet après avoir évalué ses options et consulté ses partenaires, incluant la province de l’Alberta qui avait investi 1,5 milliard $ en 2020 pour que le projet puisse reprendre.

«La compagnie va continuer à se coordonner avec les régulateurs, actionnaires et groupes autochtones pour respecter ses engagements environnementaux et réglementaires pour s’assurer d’une fin sécuritaire du projet», a précisé TC Energy par communiqué.

«En regardant vers l’avant, il y a une immense opportunité pour TC Energy dans la transition énergétique grâce à sa capacité financière et ses capacités organisationnelles», a renchéri le président et chef de la direction de TC Energy, François Poirier.

Projet majeur dans l’industrie pétrolière, l’oléoduc devait permettre d’acheminer environ 830 000 barils de pétrole par jour de l’Alberta vers le Texas. La province, et tout particulièrement le gouvernement de Jason Kenney, comptait sur cet oléoduc pour désenclaver le pétrole produit en Alberta et obtenir un meilleur prix pour son or noir.

Or, le projet Keystone XL a fait face à la controverse depuis ses débuts, au point où l’administration de l’ancien président Barack Obama l’avait bloqué. TC Energy avait retrouvé le feu vert pour mener le projet à terme sous l’administration du président Donald Trump, avant de le perdre à nouveau en janvier.

D’autres déboires et conflits, notamment environnementaux, avec des communautés autochtones et avec le Montana, avaient aussi entravé la mise en chantier de l’oléoduc.