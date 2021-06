La Banque du Canada maintient son taux directeur à son niveau plancher de 0,25%

La Banque du Canada a annoncé mercredi que le taux directeur demeure inchangé à 0,25 %.

Puisque les cas de COVID-19 diminuent et que la vaccination va bon train au pays, l’économie «devrait rebondir avec force, tirée par les dépenses de consommation» au cours de l’été, juge la banque centrale.

«Nous nous attendons à ce que l’activité sur le marché du logement se modère, mais reste à un niveau élevé. De plus, la forte croissance de la demande étrangère et les prix plus élevés des produits de base devraient donner lieu à une reprise solide des exportations et des investissements des entreprises. En dépit de la progression du côté des vaccins, l’évolution des nouveaux variants de la COVID-19 reste incertaine. De manière plus générale, les risques entourant les perspectives d’inflation présentés dans le RPM d’avril demeurent pertinents», a-t-on détaillé.

La Banque du Canada s’attendait à la hausse de l’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation (IPC). Selon elle, celle-ci «s’explique en grande partie par les effets de glissement annuel et les prix nettement plus élevés de l’essence. Les mesures de l’inflation fondamentale ont aussi augmenté, en raison surtout de facteurs temporaires et des effets de glissement annuel, mais beaucoup moins que l’inflation mesurée par l’IPC».

La banque centrale s’attend à ce que l’inflation reste près de 3 % pendant la saison chaude pour ensuite reculer d’ici la fin de 2021 «étant donné que les effets de glissement annuel s’estomperont et que les capacités excédentaires continueront d’exercer des pressions à la baisse».

«Nous restons engagés à maintenir le taux directeur à sa valeur plancher jusqu’à ce que les capacités excédentaires se résorbent, de sorte que la cible d’inflation de 2 % soit atteinte de manière durable. Selon la projection d’avril de la Banque, cela devrait se produire au cours de la deuxième moitié de 2022», a-t-on également expliqué.