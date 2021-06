En 2015, FCA a frappé l’imaginaire en débarquant avec une version Hellcat de 707 chevaux pour ses Challenger et Charger.

Constatant le succès et l’engouement autour de ces deux bolides surpuissants, le constructeur américain a poussé la note en proposant des déclinaisons plus performantes et en installant cette mécanique sous le capot d’une série d’autres modèles du groupe.

Très désirables aux yeux des consommateurs, ces modèles participent à bâtir une solide image de marque et à remplir les coffres du constructeur.

Dans ce nouvel épisode de Podcast de chars sur QUB Radio, Marc-André Gauthier et Germain Goyer discutent de la belle folie du moteur « Hellcat ».