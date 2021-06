Le Québec en vedette à Séries Mania

Les premières images de séries attendues au Québec cet automne, comme Piégés et Audrey est revenue, viennent d’être dévoilées aux Rendez-vous Séries Mania, un événement en ligne organisé en marge du populaire festival international de télévision, qui aura lieu en France au mois d’août.

Compris dans une vidéo de 60 minutes consacrée aux formats québécois, destinée aux professionnels du milieu télévisuel et animée par François-Pier Pélinard-Lambert, rédacteur en chef du magazine Le Film Français, les extraits présentés laissent entrevoir des fictions fort différentes.

Ceux de Piégés montrent Jean-Philippe Perras, Brigitte Lafleur, Martin Dubreuil, Schelby Jean-Baptiste et Brigitte Poupart en inconnus déboussolés et terrorisés, tenus en captivité au fond d’un immeuble désaffecté. Glauque et étouffante, la bande-annonce du thriller psychologique en six épisodes rappelle la franchise de films d’horreur Décadence (Saw).

Beaucoup plus lumineuses, les images d’Audrey est revenue révèlent une comédie dramatique touchante dans laquelle Florence Longpré (qui signe les textes avec Guillaume Lambert) incarne une femme qui sort d’un coma après 16 ans.

Composée de 10 épisodes de 22 minutes, la série atterrira sur Club illico.

Parmi les autres œuvres en cours de production mises en lumière, signalons Chaos (TVA), Un lien familial (ICI Tou.tv) et Autant en emportent les framboises (Club illico).

Le remake français de Fugueuse

Cette vidéo de Séries Mania (qu’on peut visionner jusqu’au 30 juin sur YouTube) recèle également un bloc dédié aux fictions québécoises ayant percé à l’étranger, comme Un gars, une fille, 30 vies, Boomerang et Apparences.

Avis aux curieux : des images inédites du remake français de Fugueuse, tourné l’an dernier, y sont offertes. Cette relecture, que TF1 devrait diffuser cet automne, d’après nos informations, paraît fidèle au format original québécois, hormis les prénoms des personnages principaux. Fanny et Damien s’appellent Léa et Nico.

Le succès de Plan B

Les Rendez-vous Séries Mania s’intéressent également au succès de Plan B, qui vient d’être adapté non seulement en Belgique, mais aussi en France. Présentée sur TF1 la semaine dernière, la finale a rallié plus de 4 millions de téléspectateurs.

Au Québec, la troisième saison, avec Anne-Élisabeth Bossé, sera lancée en septembre sur Tou.tv Extra, souligne son producteur, Louis Morissette. La quatrième sera tournée l’an prochain.

Séries Mania confirme l’intérêt grandissant que suscitent les fictions québécoises à l’international. On apprenait d’ailleurs mercredi que NBCUniversal avait acquis les droits de distribution de Discussions avec mes parents au Moyen-Orient, en Asie ainsi qu’en Europe de l’Est.