L’entreprise française Abbeal ouvre un bureau à Montréal

L’entreprise française Abbeal va ouvrir une première antenne à l’international et c’est à Montréal qu’elle a choisi d’étendre ses tentacules.

L’entreprise en services-conseils spécialisée dans la conception d’applications internet et mobile va s’établir dans l’espace de travail collaboratif Montréal CoWork. Elle compte déjà 15 employés dans la métropole et compte créer une trentaine d’autres postes au cours des deux prochaines années, en plus d’implanter chez nous son incubateur de jeunes pousses Abbeal Valley.

Montréal international et Investissement Québec ont collaboré pour attirer Abbeal dans la Belle Province.

«C’est une volonté que nous avions dès nos débuts en 2015» de s’établir à Montréal, a dit mercredi Vianney Blanquart, cofondateur et directeur d’Abbeal Montréal, par communiqué.

«Montréal est une ville reconnue pour son ouverture sur le monde et pour le dynamisme de son écosystème technologique, a-t-il ajouté. Pour nous, c’était tout à fait naturel d’établir notre premier bureau à l’étranger ici. Le choix de l’espace de travail collaboratif Montréal CoWork s’est aussi fait naturellement de par leur volonté de promouvoir la collaboration et l’innovation à travers la diversité.»