LHJMQ : Noah Laaouan est le meilleur arrière

Le défenseur des Islanders de Charlottetown Noah Laaouan a remporté mercredi le trophée Kevin Lowe, remis au joueur par excellence à sa position dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le Néo-Écossais a eu le dessus sur Justin Barron, des Mooseheads de Halifax, et Louis Crevier, des Saguenéens de Chicoutimi, également finalistes.

Laaouan a récolté sept buts et 31 mentions d’aide pour 38 points en 39 rencontres durant la dernière campagne, sa quatrième dans le circuit Courteau. Il a aussi présenté un différentiel de +33 pour permettre aux siens de finir au premier rang du classement général.

Pour sa part, Barron a amassé 31 points en 33 matchs avec la formation de sa ville natale. Il a enfilé l’aiguille huit fois et maintenu une fiche de 0. Enfin, Crevier a obtenu 14 points, dont six buts, en 26 sorties. Étant le plus grand joueur de la LHJMQ à 6 pi et 8 po, il a conservé un dossier de +9 et écopé de 12 minutes de punition seulement pour les champions de la section Est.