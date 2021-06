Nouveau projet de loi: plus de mordant pour contrer la maltraitance des aînés

La ministre Marguerite Blais a déposé mercredi un projet de loi qui accordera plus de pouvoir au réseau de la santé pour lutter contre la maltraitance des aînés.

Le projet de loi 101 présenté par la ministre responsable des Aînés viendra bonifier la «Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité», adoptée par le gouvernement Couillard en 2017.

Plusieurs nouveaux pouvoirs et obligations y sont prévus.

Ainsi, les PDG des CISSS et des CIUSSS seront dans l’obligation de «prendre les moyens nécessaires afin de mettre fin à tout cas de maltraitance porté à sa connaissance».

Le ministre de la Santé obtiendra également des «pouvoirs d’inspection et d’enquête pour vérifier l’application de la loi» et pourra imposer des sanctions pénales au besoin.

Le projet de loi créera également un centre d’assistance et de référence concernant la maltraitance, avec le mandat de fournir de l’information sur les ressources disponibles et les recours possibles dans les cas de maltraitance.

CHSLD privés et RPA

Dans la foulée de l’affaire Heron, le ministre et les PDG des CISSS et CIUSSS pourront également «désigner une personne pour assumer, dans certaines situations, l’administration provisoire des établissements privés non conventionnés».

Les résidences privées pour aînés devront également montrer patte blanche, puisque le ministère de la Santé et les CISSS pourront faire enquête dans leurs murs et de «fournir de l’aide et de l’accompagnement aux exploitants de ces résidences lorsqu’ils éprouvent des difficultés».

De plus, dans le cas où la maltraitance se poursuit, le permis d’un établissement de santé, de même que l’attestation temporaire de conformité ou le certificat de conformité d’une résidence privée pour aînés peuvent être révoqués.

Plus de détails suivront...