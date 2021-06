Parade de la coupe Stanley : dans le respect des règles sanitaires, dit Valérie Plante

Pendant que le Canadien continue de surprendre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est revenue sur la possibilité de tenir un défilé de la coupe Stanley, à condition, bien sûr, que les victoires s’accumulent de nouveau.

«Dépendamment de comment ça va évoluer, on aimerait avoir un événement. Mais il faut suivre les règles sanitaires et il faudra que ça se fasse de façon très, très sécuritaire. On ne veut pas aller à l’encontre de tout le travail qu’on fait depuis un an», a souligné Mme Plante.

Elle a rappelé à ce propos qu’il ne fallait pas «mettre la charrue avant les bœufs». Une victoire du Canadien en finale des séries de la Ligue nationale, et même en demi-finale, est encore loin d’être acquise. «J’ai envie d’être optimiste et de dire qu’on va gagner, et qu’on pourra avoir un événement pour marquer le coup», a néanmoins ajouté la mairesse.

Celle-ci a également comparé le parcours inattendu de l’équipe montréalaise à celui de la métropole dans sa lutte contre la COVID-19.

«Il y a un super beau lien entre la performance du Canadien - on n’était pas sûr qu’il soit de calibre et finalement, il surprend tout le monde - et Montréal, qui, en début de pandémie, était l’épicentre et qui devient une ville exemplaire dans cette troisième vague», a comparé Mme Plante.