Place au théâtre...et à la musique

Même si les Francos et le Festival de Jazz ont repoussé leurs éditions à septembre, la Place des Arts vibrera tout l’été. Une nouvelle série de spectacles, appelée Les arts d’été, proposera des créations théâtrales et musicales.

C’est en deux semaines seulement que le producteur Martin Leclerc a mis sur pied la programmation de l’événement Les arts d’été.

« On a pédalé beaucoup pour tout préparer », dit-il. « Ç’a été quand même beaucoup d’organisation. »

Parmi les spectacles qui seront présentés à la Place des Arts, devant public, il y aura la troisième édition de L’histoire de mes chansons. Les invités seront cette fois-ci Mario Pelchat (26 juillet), Laurence Jalbert (27 juillet), Marcel Lefebvre (28 juillet), Daniel Lavoie (29 juillet) et Paul Piché (30 juillet).

À moins d’un changement, environ 150 spectateurs seront admis pour chaque enregistrement, au Théâtre Jean-Duceppe.

Reprenant ce même concept entretien-prestation, une nouvelle série sur le milieu théâtral sera présentée. Appelée L’histoire de mon théâtre et animée par Guylaine Tremblay, elle portera sur l’univers de cinq auteurs acclamés : Michel Tremblay (31 juillet), Marie Laberge (1er août), Louis Saïa et Claude Meunier (2 août) ainsi que Michel Marc Bouchard (3 août).

« J’ai développé cette série avec le metteur en scène et comédien Michel Poirier », dit Martin Leclerc. « On est allé chercher des auteurs qui ont la faveur du public. »

Octogénaires marquants

Tout comme pour L’histoire de mes chansons, ces entretiens sur le théâtre seront tous captés, sous la réalisation de Pierre Séguin, et seront diffusés sur le web (placedesarts.com) en octobre.

L’événement Les arts d’été se clôturera le 21 septembre avec le spectacle Quand on aime on a toujours 20 ans qui réunira quatre artistes marquants : Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse.

« Ils ont tous un point en commun : ce sont tous des octogénaires », fait remarquer Martin Leclerc.

« Ce sont des artistes marquants qui ont collaboré ensemble à un moment ou l’autre de leur carrière. Le spectacle va mettre en vedette leur carrière musicale. Il va y avoir plusieurs artistes interprètes qui vont se joindre à eux. »

►Quand on aime on a toujours 20 ans sera diffusé sur le web le 6 novembre. Pour toute la programmation : lesartsdete.com.