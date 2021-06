Un orage violent cause de lourds dommages en Mauricie

Les dommages causés par un violent orage, survenu mardi soir, à Trois-Rivières dans la région de la Mauricie, sont considérables.

L'eau a fracassé la porte-fenêtre du logement de Rosalie Dugré, avant de s’y accumuler. La sinistrée a du mal à croire que son logement ait été à ce point inondé. C'était intense. La Laveuse et la sécheuse flottaient, le frigidaire, mon lit» aussi, a-t-elle dit à TVA Nouvelles.

Son logement et celui de sa soeur, sa voisine, sont irrécupérables.

Dans le secteur St-Louis-de-France, les arbres déracinés se comptent par milliers.

Au Domaine scouts, le sinistre soulève des inquiétudes quant à la tenue de la saison estivale. «Si jamais on n'a pas l'aide nécessaire pour les deux prochaines fins de semaine, je vois mal comment on va opérer mon site pour les trois prochains mois. À nous seuls, on a calculé qu'il y avait au moins trois ans de travail», a indiqué Sébastien Johnson, directeur général du Domaine.