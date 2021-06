Vaccination: doses d’espoir pour des jeunes de la DPJ

Des jeunes de la DPJ de la Montérégie reçoivent leur première dose de vaccin contre la COVID-19 cette semaine, leur donnant ainsi l’espoir d’un retour à la vie normale prochainement.

« Avec le vaccin, on risque de pouvoir revenir un peu comme avant, peut-être pas autant rapidement qu’on aimerait, mais bon, ça devrait aller mieux ! » lance Sacha [nom fictif, en raison de la Loi sur la protection de la jeunesse], alors qu’on peut deviner un sourire derrière son masque.

Elle et près d’une centaine de jeunes se font vacciner sur les différents campus de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), en Montérégie, depuis lundi.

Le Journal a pu assister à l’une de ces séances, mercredi, où l’ambiance était presque à la fête. Ils étaient nombreux à s’encourager chaque fois que l’un d’entre eux se faisait vacciner, malgré la peur des piqûres.

Protéger les autres

« Depuis plus d’un an, j’ai trouvé ça vraiment difficile. En peu de temps, tout a changé. [...] Le fait qu’il y avait vraiment plein de morts, c’est ce qui m’a vraiment affectée le plus. Mais je prends le vaccin, car je ne veux pas contaminer les autres », souligne Sacha, qui pense déjà à sa deuxième dose afin d’être encore mieux protégée.

Les allègements de règles pour les centres jeunesse ne sont pas encore connus, mais on les attend avec impatience, après que « la réalité des jeunes a complètement changé ».

« [Le vaccin], c’est un peu de l’espoir pour eux de retourner à la vie normale. [...] Ç’a évolué beaucoup depuis le début de la pandémie, mais dans la première vague, les enfants ne pouvaient sortir et aller dans leur famille, ils étaient confinés. Leur capacité d’adaptation est incroyable », relate Geneviève Cadieux, éducatrice aux activités.