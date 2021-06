CADIEUX, Suzanne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Suzanne Cadieux, survenu le 4 juin 2021, à l'âge de 77 ans. Elle était l'épouse de monsieur Bernard Lippé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Thérèse Frappier Cadieux, son fils Bernard Jr. Lippé, ses petites-filles Gabrielle et Maude, sa soeur Francine (Marino Schiavi), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Une cérémonie hommage virtuelle aura lieu le samedi 12 juin 2021 à 16h, pour y assister voici le lien web:avis-de-deces/suzanne-cadieux-200624/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Cité-de-la-Santé de Laval.