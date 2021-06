CLOWATER, Don



À Saint-Eustache, le 7 juin 2021 à l'âge de 70 ans, est décédé M. Don Clowater.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nadia (Nicolas) et Catherine sans oublier Marc et Marie-France, ses petits-enfants Arnaud, Sara, Alexandra, Jade, Carol-Ann, François, Pascale, Cédric et Carl, ses soeurs et beaux-frères, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 juin de 11h à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHEUne réunion prières aura lieu ce même jour à 14h. Disponible par webdiffusion à www.rfgoyer.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation SERCAN.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requise.