Comment dire «Je t’aime» à une personne décédée?

On n’était pas très portés vers les sentiments dans ma famille. On ne se disait jamais qu’on s’aimait comme le font certains. Notre mère est partie avec la première vague de COVID en mars 2020.

Le reste de la famille s’en accommode, mais moi je ressens un grand vide face à elle. Peut-être parce que je suis le plus vieux et le plus responsable, mais je ne me pardonne pas de l’avoir laissée partir sans la rassurer sur mon amour filial, malgré nos divergences de pensée. J’aimerais ça pouvoir m’apaiser.

Un fils aimant malgré tout

Écrivez-lui tout ce qui vous passe par la tête sans scrupules ni retenue. Clamez-lui votre amour et brulez ensuite ce mot pour qu’il reste entre vous et elle. Ça devrait vous apaiser.