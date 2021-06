ECHL: Les Lions de Trois-Rivières sont nés

La formation de Trois-Rivières, qui sera le club-école du Canadien de Montréal dans l’ECHL, portera le nom de «Lions».

C’est ce qui a été dévoilé, jeudi midi, par l’organisation.

En plus du nom, les «Lions» ont présenté leur logo en présence de Mark Weightman, président et chef de la direction du club, et de Marc-André Bergeron, qui cumule les tâches de vice-président et de directeur général.

Sur le logo, on peut y apercevoir une tête de lion à l’intérieur d’une fleur de lys.

L’équipe de Trois-Rivières, dans laquelle on devrait compter sur plusieurs joueurs québécois, disputera son premier match dans l’ECHL, le jeudi 21 octobre, à domicile. Au total, 72 parties sont prévues, dont 36 au nouveau Colisée de Trois-Rivières. Les billets de saison ont d’ailleurs aussi été mis en vente, à compter de jeudi midi.

«Nous allons prioriser les gars de chez nous pour montrer ce que nous sommes capables de faire», a promis Bergeron, au moment du dévoilement.

Rappelons par ailleurs qu’une association conclue avec le Canadien, pour les trois prochaines saisons, avait été annoncée en janvier dernier. En plus du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, le CH misera désormais sur ce club de l’ECHL au palier inférieur.