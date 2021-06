Guerre de coqs entre l’UPA et les transformateurs

L’Union des producteurs agricoles (UPA), les éleveurs de volailles et de porcs dénoncent les conflits d'Exceldor et d'Olymel et demandent aux parties de s'entendre pour éviter le gaspillage alimentaire.

« On ne peut se permettre des conflits qui perdurent», a dénoncé Marcel Groleau, président de l'UPA en conférence de presse, jeudi.

Fin mai, Le Journal a indiqué que la grève à la plus grande usine de transformation de volailles du Québec de Saint-Anselme risque de provoquer une pénurie de poulets, selon Exceldor.

Au Journal, les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) avaient refusé de commenter « la prétendue pénurie de poulets ».

-D’autres détails suivront.