Trois ans après l’annonce du don de 15 millions $ de Québecor à la Fondation du CHUM, qui représente le plus grand engagement philanthropique pour la Fondation, on a procédé à l’inauguration de l’Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM. Dans le cadre d’une cérémonie virtuelle, on a souligné la troisième et dernière phase des travaux du CHUM qui sont complétés.

Lors de la traditionnelle coupe du ruban, on apercevait Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, en compagnie des petits enfants de monsieur Pierre Péladeau, Henri, Marie, Romy, Félix et Didier.

Une vidéo hommage à Pierre Péladeau a été présentée afin de reconnaître ce grand bâtisseur et philanthrope. Jean B. Péladeau est entouré de sa mère, Manon Blanchette et d’Audrey Saint-Pierre.

Ce nouvel amphithéâtre sera un lieu d’enseignement d’une importance capitale pour le CHUM. Le Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM est en compagnie des dirigeants de la Fondation, Marc Tremblay, président du CA et Julie Chaurette, PDG ainsi que du président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

L’aîné de la famille, Érik Péladeau est entouré de son fils, Didier et de son neveu, Félix, le fils de la regrettée Isabelle Péladeau.

L’Amphithéâtre Pierre-Péladeau se trouve à être le premier bâtiment nommé en l’hommage de ce grand homme depuis son décès. Sur la photo on aperçoit ses fils Jean B., Érik et Pierre Karl.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de sa conjointe Pascale Bourbeau, leur fils, Henri et ses filles, Marie et Romy.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de Julie Chaurette, PDG Fondation du CHUM, Julie Veilleux et Marc Tremblay, président du CA de la Fondation du CHUM.