Le CHUM est maintenant complété après plus de 10 ans de travaux

C’est aujourd’hui qu’est inauguré le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), dont le chantier a officiellement pris fin en avril dernier après plus de 10 ans de travaux.

Le CHUM, construit au coût de 3,6 milliards de dollars, a pour mission d’offrir les meilleurs soins à l’ensemble de la population du Québec sur un seul et même site. Il est un grand projet de société et de santé qui se veut à la fois intelligent, moderne et à échelle humaine, dont une des vocations est de redéfinir l’expérience hospitalière (ou l’expérience patient).

Le CHUM figure parmi les plus grands centres hospitaliers universitaires francophones d’Amérique.