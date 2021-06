Le CHUM officiellement terminé

Plus de 10 ans après la première pelletée de terre, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) est officiellement terminé. Les dernières équipes pourront bientôt aménager dans le dernier pavillon complété et son amphithéâtre adjacent.

Consultations externes, bureaux pour les professionnels et les médecins, bibliothèque et amphithéâtre s’ajoutent à ce qui était déjà l’un des hôpitaux les plus avancées de la planète. À l’intérieur, l’heure est encore au déménagement. C’est le 19 juin que tout devrait se terminer.

«C’est l'hôpital qui a été conçu et réalisé pour apporter deux éléments majeurs aux patients et à ceux qui les accompagnent : offrir tous les meilleurs soins avec les technologies et avancées thérapeutiques que nous avons ici, mais tout en restant extrêmement humain», a souligné le Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM.

De l’intérieur, ce sont les longues baies vitrées qui frappent l’imaginaire, offrant un panorama de la ville et laissant entrer la lumière naturelle. «On arrive toujours à se situer grâce à la vue», a fait remarquer Danielle Fleury, présidente-directrice générale adjointe du CHUM.

En 1996, les hôpitaux Notre-Dame, Hôtel-Dieu et Saint-Luc avait fusionné pour former le CHUM. Le nouvel hôpital, construit au coût de 3,6 milliards de dollars, a permis de les rassembler dans un même immeuble. Il a commencé à accueillir ses premiers patients en 2017.

Ce sont 14 000 personnes qui y travaillent, en incluant les employés du Centre de recherche, dont 4000 infirmières. À ce nombre s’ajoutent 5000 étudiants et stagiaires qui y sont de passage chaque année. L’hôpital accueille annuellement environ 500 000 patients.

«Maintenant, tout le monde est regroupé au même endroit. Je n’ai pas besoin d’appeler mon collègue à l’Hôtel-Dieu pour qu’il se déplace voir mon patient. Tout se fait au même endroit. C’est surtout dans le fonctionnement que ça donne un net avantage», a résumé Mme Fleury.

Amphithéâtre

Du côté de la rue Saint-Denis, les pavillons forment un demi-cercle autour du nouvel amphithéâtre, nommé en l’honneur de Pierre Péladeau.

À l’intérieur, 356 places, dans une estrade, sont rétractables, permettant d’utiliser les lieux comme studio ou lieu de vidéoconférence.

«Ça peut devenir à n’importe quel moment une grande salle d’immersion où on peut faire de la réalité avancée, des hologrammes, pour pouvoir enseigner d’une façon plus concrète, mais dans le monde virtuel», a expliqué le Dr Brunet.

Selon ses dires, l’hôpital fait partie des plus avancées sur la planète au niveau technologique. «Tout ça ne vaut rien si l’humain s'y perd», a-t-il prévenu.