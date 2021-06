Le producteur de cannabis Cannara Biotech acquiert les installations québécoises de TGOD

La compagnie de cannabis Cannara Biotech basée à Farnham, en Montérégie, a annoncé jeudi l'acquisition des installations québécoises du géant de l’industrie The Green Organic Dutchman, situées à Salaberry-de-Valleyfield.

La compagnie québécoise versera 27 millions $, en plus de la prise en charge de certains dépôts de garanties d'environ 5,7 millions $. La nouvelle installation s'étend sur plus d’un million de pieds carrés et permettra à Cannara d'atteindre une capacité de culture annuelle de 125 000 kg de cannabis.

«Grâce à cette acquisition, Cannara continue de consolider sa présence et de créer davantage d'emplois dans sa province d'origine, le Québec» a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

«Cette annonce aujourd'hui confirme notre position en tant que l'un des principaux producteurs de cannabis et de ses produits dérivés de haute qualité au Canada», a-t-il ajouté.

L'acquisition sera financée par un placement privé sans intermédiaire jusqu'à concurrence de 35 millions $, dont 25 millions $ ont déjà été engagés. Quelque 5,7 millions $ seront recueillis par Cannara dans le cadre de la levée de la débenture par le biais d'un placement privé auprès d'Olymbec.

«Cette acquisition repose sur notre confiance dans l'agrandissement de la part du marché pour des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix compétitif et de notre intention d'en saisir une part importante», a souligné Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara.

L’annonce s’inscrit dans l’année exemplaire que connait la compagnie québécoise. Celle-ci a obtenu son permis de vente auprès de Santé Canada, a lancé ses trois premières marques et s’est inscrite à la Bourse de croissance TSX Venture Exchange.