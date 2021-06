Les inscriptions au chômage continuent de reculer début juin

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué leur décrue début juin, et ont atteint un nouveau plus bas depuis le début de la pandémie, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Entre le 30 mai et le 5 juin, 376 000 personnes ont déposé une demande d’allocations chômage, soit 9 000 de moins que la semaine précédente.

C’est toutefois un peu moins bien qu’attendu par les analystes qui tablaient sur 365 000 nouvelles inscriptions.

Les inscriptions au chômage étaient passées, la semaine précédente, sous la barre des 400 000, pour la première fois depuis la mise à l’arrêt brutale de l’économie américaine en mars 2020.

C’est cependant toujours près du double des niveaux habituels observés avant la crise.

Le nombre total de bénéficiaires d’une allocation chômage était de 15,3 millions de personnes mi-mai (-95 000), selon les données les plus récentes également publiées jeudi.

Mais la plupart des États républicains vont réduire ou supprimer dans les prochaines semaines les aides supplémentaires octroyées aux chômeurs depuis le début de la crise, sans attendre leur expiration début septembre.

Retour donc au régime habituel, où la durée du chômage varie selon les États et n’excède pas 6 mois, une durée qui a expiré pour les personnes qui ont perdu leur emploi avec la crise. Les travailleurs indépendants ne pourront plus non plus toucher le chômage, et le montant supplémentaire de 300 dollars par semaine sera supprimé.

Au total, ce sont plus de 2 millions qui ne toucheront plus d’allocation chômage dans les semaines à venir, selon les calculs de Nancy Vanden Houten, analyste pour Oxford Economics.

Selon les républicains en effet, ces aides inhabituellement généreuses incitent les chômeurs à rester chez eux plutôt que de chercher un emploi, alors que beaucoup d’employeurs peinent à recruter, notamment aux postes les moins qualifiés, et donc les moins bien payés.

L’économie américaine a créé 559 000 emplois en mai, mais il en manque toujours 7,6 millions par rapport à février 2020.