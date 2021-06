Mesurez vos performances à vélo avec Cyclemeter

Simplement pour se déplacer ou pour le sport, le vélo n’a jamais été aussi populaire que cette année, alors que les stocks de bicyclettes n’ont jamais été aussi bas dans les boutiques.

S’il existe des appareils dédiés à mesurer ses tours de roue, les téléphones intelligents sont d'autant plus polyvalents et performants grâce à leur précision GPS.

Depuis l’automne dernier, je suis abonné à l’application Cyclemeter pour mesurer mes performances à vélo. Après plusieurs sorties, je dois dire que le rendement de cette application m’a surpris.

Tout y est calculé en temps réel et les données enregistrées sont conservées dans l’historique de l’application. Ainsi, le temps de course, la distance, la vitesse et les calories consommées sont affichés sur la première fenêtre, avec la carte.

Les nombreuses autres fenêtres conservent et comparent vos performances par splits (distance de 1 km) incluant, pour chacun, les temps roulé et arrêté, les vitesses moyenne et maximale, l’altitude en montée et en descente, les calories et la température. Donc, pour un trajet de 50 km, l’application mesurera 50 splits.

Avec les capacités de localisation GPS et celles de la cartographie du téléphone, les données comme la vitesse sont appliquées sur le tracé de la carte.

Une fonction que j’aime bien, c’est la possibilité de partager les données du parcours avec ses amis cyclistes. On obtient un lien qu’il suffit d'envoyer par messagerie. En plus du lien, Cyclemeter offre des fichiers dans les formats GPX, KML, CSV, TCX et FIT.

Il est possible d’intégrer les données de Cyclemeter avec d’autres fonctions et applications comme iCloud, Apple Watch, Facebook, Twitter, Strava et MyFitnessPal, si on prend la version iOS comme exemple.

L’abonnement annuel à Cyclemeter Elite est disponible pour 13,49 $ sur iPhone et 12,99 $ sur Android.

Cyclemeter

Support de téléphone pour guidon

Tout ce qu’il manque ici est un bon support de téléphone pour son guidon de vélo.

Payé 17$ en août dernier sur amazon.ca (maintenant 22$), je l’utilise sur mon guidon pour retenir mon téléphone.

Jusqu’ici, il ne m’a pas déçu pour assurer le maintien d’un téléphone dont la valeur dépasse les mille dollars. On fixe d’abord l’appareil entre la paire de pinces, puis on étire les deux paires d’élastiques en diagonale jusqu’aux coins du téléphone.

Pour le reste, prévoyez vos gourdes et gonflez bien vos pneus avant de rouler.