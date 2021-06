Noyade dans les Laurentides

Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont repris les recherches, jeudi matin, afin de retrouver un homme qui se serait noyé la veille dans le lac de la Mine, à Harrington, dans les Laurentides.

Selon les autorités, l’homme âgé d'une soixantaine d'années serait allé se baigner dans le lac vers 15 h, mais ne serait jamais remonté à la surface.

Des policiers de la SQ et les pompiers locaux ont mené des recherches au cours de l’après-midi et de la soirée dans le but de retrouver le corps de la victime, mais sans succès.

Les recherches ont dû être interrompues en soirée en raison de la noirceur.

Si la dépouille du sexagénaire n’est pas retrouvée avant la tombée du jour, une décision devra être prise pour déterminer si les recherches reprendront vendredi matin.